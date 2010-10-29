Эксперты: индекс Украинской биржи частично отыграл падение предыдущих дней

Индекс Украинской биржи в четверг, 28 октября, частично отыграл падение предыдущих дней.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, украинские фондовые рынки в четверг выросли. Общий объем торгов на Украинской биржи снизился. Большинство ликвидных бумаг поднялось в цене. Темп задавали банки и генкомпании. «Райффайзен банк Аваль» вырос на 1,49%, «Укрсоцбанк» - на 1,26%, «Центрэнерго» - на 1,16%, «Захидэнерго» - на 1%. «Укрнафта» (+1,09%) продемонстрировала уверенный рост, в то время как акции горно-металлургического сектора прибавили менее 1%. Aвдеевский коксохим поднялся на 0,15%, «Aзовсталь» - на 0,46%, Eнакиевский метзавод – на 0,16%, Ясиновский КХЗ – на 0,78%. Несколько бумаг, в том числе Алчевский меткомбинат (-1,71%), «Мотор Сич» (-0,42%) и «Укртелеком» (-0,53%) попали под давление.

По информации аналитиков, украинские бумаги, торгующиеся на иностранных площадках, в четверг закрылись разнонаправлено. Regal Petroleum (+4,92%) восстанавливался после недавнего падения, в то время как акции других нефтегазовых компаний продолжали снижаться. Cadogan Petroleum опустился на 2,5%, JKX Oil & Gas – на 1,3%. Ferrexpo также финишировало в красной зоне, потеряв 0,57%. Среди акций компаний пищевой промышленности МХП взлетел на 3,67%, «Астарта» поднялась на 0,65%, а «Кернел» потерял 0,32%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 28 октября, повысился на 0,09% – до 736,92. Общий объем торгов составил 128 млн. 568 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов вырос на 0,66% – до 1839,73 пункта. Общий объем торгов составил 93 млн. 442 тыс. грн., из них на срочном рынке – 20 млн. 581 тыс. грн.