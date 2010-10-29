Эксперт: мировые фондовые рынки в четверг закрылись без особых изменений

Мировые фондовые рынки в четверг, 28 октября, закрылись разнонаправленно, но без сильных изменений.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его словам, в четверг на мировых фондовых рынках наблюдалось разнонаправленное движение. Европейский индекс DJ Stoxx 600 вырос на 0,4%. Индекс S&P 500 прибавил 0,1%, в то время как индекс DJIA потерял 0,1%.

Как отметил Д.БЕЛОВ, компания Exxon объявила о росте чистой прибыли на 47% г/г, а также чистого дохода и производства в натуральных показателях. Результаты компаний Microsoft и Vale превысили рыночные ожидания на 12,9% и 17,8% соответственно. В то же время акции компании 3M потеряли 6%, после того как компания понизила прогноз чистой прибыли на 2010 год в связи с недавними приобретениями.

По информации аналитика, опубликованные данные по рынку труда США в четверг оказались лучше ожидавшихся значений. Первичные заявки на пособие по безработице по состоянию на 23 октября составили 434 тыс., что на 21 тыс. меньше значения прошлой недели. Таким образом, данный показатель является минимальным с начала июля 2010 года. Несмотря на позитивные данные, негативные ожидания относительно результатов собрания ФРС взяли вверх, не позволив рынкам существенно вырасти.

Д.БЕЛОВ сообщил, что сегодня в 15:30 по киевскому времени опубликованы данные по ВВП США в третьем квартале 2010 года. В 16:45 рынки узнают о положении дел с закупками в Чикаго. Соответствующий индекс менеджеров по закупкам в октябре должен снизиться на 2,4 пункта м/м - до 58 пунктов. В 16:55 выйдет индекс потребительских ожиданий от Университета Мичигана. По мнению рынка, в октябре значение индекса должно остаться неизменным по сравнению с прошлым месяцем (68 пунктов). Публикация важных корпоративных отчетов cегодня не ожидается.