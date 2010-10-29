Кабмин сократил в половину срок обращения облигаций под акции "Нафтогаза"

Кабинет министров Украины сократил с 9-12 до 5-7 лет срок обращения облигаций под акции НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 7,4 млрд. грн.

Соответствующее постановление КМУ (№987 от 27 октября т.г.) размещено на сайте правительства.

Как сообщал УНИАН, Кабмин своим постановлением №950 от 12 октября 2010 г. увеличил уставный капитал НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 7,4 млрд. грн. путем выпуска дополнительных акций существующей номинальной стоимости с сохранением 100% акций в собственности государства.

Согласно документу, Министерству финансов необходимо осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа на сумму 7,4 млрд. грн. со сроком обращения 9-12 лет и процентной ставкой дохода не выше 9,5% годовых и внести их от имени государства в оплату за дополнительные акции НАК «Нафтогаз Украины».