Индекс ПФТС сегодня повысился на 0,84%, “Украинской биржи” – на 1,62%

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 29 октября, повысился на 0,84% – до 743,12. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 214 млн. 775 тыс. грн.

Индекс “Украинской биржи” по итогам торгов повысился на 1,62% – до 1869,54 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 120 млн. 687 тыс. грн., из них на срочном рынке – 30 млн. 478 тыс. грн.