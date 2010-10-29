Индекс Украинской биржи отреагировал на данные по ВВП США значительным ростом - Astrum

Индекс Украинской биржи отреагировал на публикацию данных по ВВП США значительным ростом.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его словам, сегодня индекс Украинской биржи торговался в боковом тренде до публикации данных по ВВП США. В третьем квартале 2010 года реальный ВВП США вырос на 2%, что соответствовало рыночным ожиданиям. При этом к концу торгового дня в Киеве европейский индекс DJ Stoxx 600 торговался ростом на 0,2%, американские рынки оставались неизменными, а индекс УБ завершил день ростом.

Аналитик отметил, что банк «Форум» сегодня был лидером роста, прибавив 4,4% стоимости. В свою очередь, акции Сумского НПО им. Фрунзе продолжили падение, потеряв 9,6%. По итогам этой недели индекс УБ вырос на 2%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 29 октября, повысился на 0,84% – до 743,12. Общий объем торгов составил 214 млн. 775 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов вырос на 1,62% – до 1869,54 пункта. Общий объем торгов составил 120 млн. 687 тыс. грн., из них на срочном рынке – 30 млн. 478 тыс. грн.