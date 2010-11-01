Цены на украинские евробонды на прошлой неделе снизились - «Сократ»

Обвальные распродажи украинских евробондов прекратились на прошлой неделе, однако снижение цен наблюдалось по многим бумагам. Об этом говорится в отчете, подготовленном ведущим аналитиком инвестиционной группы «Сократ» Станиславом КАРТАВЫХ.

По его информации, кредитно-дефолтные свопы (КДС) Украины на прошлой неделе продолжили подниматься, выросши по итогам недели на 3,3%. В то же время, отмечает эксперт, Украина рискует подняться на одну позицию по дороговизне страховки от дефолта на фоне спада котировок КДС Аргентины на 17% до 618 б.п. за прошедшую неделю.

На фоне повышенного внимания к прочим странам с развивающейся экономикой украинский долг не пользовался спросом и продолжилось снижение котировок. Наиболее потерял в весе длинный выпуск Украина-20, цены на который упали на 100 б.п. - до 100,6% от номинала. Среднесрочные бумаги потеряли в цене 60-75 б.п., тогда как коррекция практически не коснулась краткосрочных бумаг.

По квазисуверенным евробондам наблюдалась разнородная картина – после роста на предыдущей неделе бумаги Киева дешевели. Все три столичных выпуска Киев-11, -12 и -15 снизились на 50, 25 и 110 б.п. соответственно. Бумаги "Укрэксимбанка", напротив, торговались с умеренным повышением цен - рост наблюдался по самому длинному выпуску банка с погашением в 2016 г. - цена выросла на 75 б.п.

Корпоративным бумагам также удалось удержать позиции – небольшое падение в размере до 50 б.п. прошло по среднесрочным выпуска. Бумаги агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт"-15 снизились на 54 б.п., выпуск "Киевстара"-12 подешевел на 25 б.п., а пятилетние бумаги "Метинвеста" снизились на 50 б.п. В то же время, новые пятилетние бумаги "Авангарда", поступившие на рынок в конце прошлой недели, не показали высоких результатов. Котировки бумаг снизились до 95,9% от номинала по сравнению с ценой размещения в 98,1%, и доходность по выпуску выросла на 59 б.п. - до 11,1%. По словам эксперта, на данный момент эти бумаги показывают наибольший спрэд к суверенной кривой (437 б.п.) среди всех корпоративных выпусков, даже учитывая реструктуризированный займ "Интерпайпа".

В банковском секторе наибольшая динамика наблюдалась по бумагам "ПриватБанка" – пятилетние бумаги банка подешевели на 27 б.п., тогда как цены на шестилетние евробонды опустились на 55 б.п. Короткий выпуск банка остался без изменений.