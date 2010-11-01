«Метинвест» завершает интеграцию Макеевского метзавода

Группа «Метинвест» в рамках процесса интеграции горно-металлургических активов Группы Smart сконцентрировала 90,2% акций уставного капитала ЗАО «Макеевский металлургический завод».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Группы «Метинвест».

В сообщении отмечается, что предприятие будет интегрировано в Дивизион стали и проката Группы «Метинвест».

В пресс-центре напомнили, что ЗАО «Макеевский металлургический завод» (ММЗ) изготавливает и реализует длинномерный прокат, включая арматуру, катанку, уголок, круг. С момента пуска самого современного в Украине прокатного стана-390 в июле 2009 года на заводе реализуется «Программа развития прокатного передела ММЗ до 2010 года», которой предусмотрено выведение из эксплуатации морально и физически устаревших мелкосортовых стана-350-1 и стана-350-2, а также модернизация нового среднесортового стана-390. В рамках этой программы предприятие начало производство единственного в Украине проката – арматуры №10 в 4 ручья, что позволит повысить производительность стана-390 на 25-30%.

Также предприятие приобрело твердосплавные валки, позволяющие увеличить производство на 5-7% в год. Кроме того, установлен прибор для контроля геометрических размеров продукции согласно заданному стандарту в момент проката. Проекты выполняются в целях повышения производительности оборудования, а также снижения расходных коэффициентов.

В 2010 году ЗАО «Макеевский металлургический завод» получил Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта EN ISO 9001-2005 в сфере производства сортового и фасонного проката.

Справка УНИАН. «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий Группы «Метинвест» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами Группы «Метинвест» являются Группа СКМ (75%) и группа компаний «Смарт-холдинг» (25%), которые принимают участие в управлении Группой «Метинвест» на партнерских началах.

ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания Группы «Метинвест».