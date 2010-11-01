Эксперты: украинский фондовый рынок в пятницу закрылся на позитивной территории

Украинский фондовый рынок в пятницу, 29 октября, закрылся на позитивной территории.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, индекс Украинской биржи в течение дня торговался в минусе, однако ближе к концу сессии пошел вверх. Объем торгов был умеренным. «Мотор Сич» и «Укрнафта» существенно выросли в цене, прибавив 4,02% и 3,85% соответственно. Акции горно-металлургического сектора продемонстрировали смешанную динамику. Aлчевский меткомбинат потерял 0,8%, Aвдеевский КХЗ - 1,83%, Eнакиевский метзавод - 0,03%. При этом «Азовсталь» поднялась на 0,66%, а цены на акции Ясиновского КХЗ не изменились. Банки и генкомпании (выросли в цене. «Райффайзен банк Аваль повысился на 0,78%, «Укрсоцбанк» - на 1,64%, «Центрэнерго» – на 0,75%, «Захидэнерго» - на 0,56%. «Укртелеком» прибавил 0,94%.

Аналитики отмечают, что большинство украинских акций, торгующихся на иностранных площадках, в пятницу следовали негативному тренду. Ferrexpo (-2,23%) показало наибольшее падение. В минусе закрылись и нефтегазовые компании: Regal снизился на 1,56%, JKX Oil and Gas потерял 0,39%. Акции компаний пищевой промышленности также упали в цене: «Кернел» опустился на 1,19%, МХП – на 0,06%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 29 октября, повысился на 0,84% – до 743,12. Общий объем торгов составил 214 млн. 775 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов вырос на 1,62% – до 1869,54 пункта. Общий объем торгов составил 120 млн. 687 тыс. грн., из них на срочном рынке – 30 млн. 478 тыс. грн.