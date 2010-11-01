Эксперт: макроэкономические данные вновь превысили ожидания

Опубликованные в пятницу и понедельник макроэкономические данные в целом вновь оказались лучше ожидавшихся значений.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

Он отметил, что по итогам торгов пятницы на рынках наблюдался боковой тренд. Европейский индекс DJ Stoxx 600 вырос на незначительные 0,02%. Индекс S&P 500 потерял технические 0,04%, в то время как индекс DJIA прибавил 0,04%. реальный ВВП США в третьем квартале вырос на 2%, что совпало с рыночными ожиданиями. Индекс менеджеров по закупкам в Чикаго в октябре составил 60,6 пункта, что на 2,6 пункта выше ожидавшихся значений. В то же время, индекс потребительских настроений от Университета Мичигана в октябре оказался на 0,3 пункта ниже ожиданий (67,7 пункта).

По словам Д.БЕЛОВА, сегодня утром был опубликован индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Китая. В октябре значение индекса выросло до наибольшего значения за последние 6 месяцев и составило 54,7 пункта. При этом участники рынка ожидали, что индекс не претерпит изменений по сравнению с сентябрем и составит 53,8 пункта. Данный индекс находится выше отметки 50 (что означает рост производства) вот уже 20 месяцев подряд.

По информации аналитика, сегодня в 15:30 по киевскому времени опубликована статистика по динамике доходов американцев в сентябре. Участники торгов ожидают рост доходов на 0,2%. В 17:00 рынки узнают о производстве в США. Индекс менеджеров по закупкам в октябре должен составить 54 пункта, что на 0,4 пункта меньше значения сентября. Сегодня также будет опубликован отчет компании «Газпром» за второй квартал 2010 года.