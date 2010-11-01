«Тройка Диалог» завершила формирование фонда «Тройка Диалог – БРИК»

ЗАО «Управляющая компания «Тройка Диалог» завершило формирование открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций (ОПИФ смешанных инвестиций) «Тройка Диалог – БРИК».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, выдача паев фонда началась в начале октября 2010 года. Средства фонда инвестируются в активы рынков Бразилии, Индии, Китая и России – наиболее перспективные и динамично развивающиеся экономики мира.

По словам управляющего директора "Тройки Диалог" Антона РАХМАНОВА, на сегодняшний день стоимость чистых активов фонда составляет 50,43 млн. руб. «С одной стороны, фонд помогает нашим клиентам инвестировать в самые быстрорастущие экономики мира и диверсифицировать свои вложения по географическому принципу, с другой – предоставляет возможность сырьевой диверсификации, ведь если экономики России и Бразилии – это в первую очередь поставщики сырья, то экономики Индии и Китая – его потребители», – отметил он.

Справка УНИАН. ЗАО УК «Тройка Диалог» основана в 1996 году. На текущий момент под управлением УК «Тройка Диалог» находятся 14 открытых и 2 интервальных паевых фонда, 4 закрытых фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций, а также закрытый фонд недвижимости. УК «Тройка Диалог» присвоены рейтинги надежности «А++» («Эксперт РА») и «ААА» (НРА).