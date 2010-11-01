Винницкий горсовет выплатил 445,8 тыс. грн. дохода по облигациям

Винницкий городской совет выплатил 445,8 тыс. грн. дохода за девятый квартальный купонный период по облигациям серии F.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник финансового управления Винницкого горсовета Наталья ЛУЦЕНКО.

По ее словам, банк «Хрещатик» как лид-менеджер и платежный агент выпуска облигаций местного займа г. Винницы своевременно выплатил проценты по облигациям серии F за девятый купонный период из расчета 17,88% годовых, что составляет 44,58 грн. на одну облигацию номиналом 1 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, муниципальные облигации Винницкого горсовета серии F на общую сумму 10 млн. грн. выпущены 1 августа 2008 года через уполномоченный банк "Хрещатик".

Облигации выпущены сроком на 3 года 5 месяцев со ставкой доходности 17,88% годовых.

Вырученные от продажи облигаций средства городская власть Винницы направила на капитальный ремонт дорог.