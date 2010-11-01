Украинский фондовый рынок сегодня вырос
18:44, 01 ноября 2010Фондовый рынок
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Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 1 ноября, повысился на 1,18% – до 751,89.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 139 млн. 178 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 0,32% – до 1875,60 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 125 млн. 834 тыс. грн., из них на срочном рынке – 36 млн. 909 тыс. грн.
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