Индекс Украинской биржи в понедельник торговался в боковом тренде - Astrum

Индекс Украинской биржи в понедельник, 1 ноября, торговался в боковом тренде, после открытия резким ростом на позитивном новостном фоне вследствие публикации данных о производственной активности в Китае.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его информации, к концу торгового дня в Киеве европейский индекс DJ Stoxx 600 торговался ростом на 0,15%, американские рынки поднялись на 0,4%. Индекс Украинской биржи завершил день повышением, подчеркнул аналитик.

Д.БЕЛОВ отметил, что «Укрсоцбанк» в понедельник был лидером роста на Украинской бирже, прибавив 2,7% стоимости. В свою очередь, акции Алчевского металлургического комбината и Сумского НПО им. Фрунзе продолжили падение, потеряв 4,25% и 27,7% соответственно, добавил аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 1 ноября, вырос на 1,18% – до 751,89. Общий объем торгов составил 139 млн. 178 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов поднялся на 0,32% – до 1875,60 пункта. Общий объем торгов составил 125 млн. 834 тыс. грн., из них на срочном рынке – 36 млн. 909 тыс. грн.