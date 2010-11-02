Эксперты: фондовый рынок США находится в ожидании решения ФРС

Фондовый рынок США вторую неделю подряд топчется на месте в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) о новой программе стимулирования.

Об этом говорится в аналитическом обзоре компании Astrum Investment Management, переданном агентству УНИАН.

По итогам прошедшей недели DJIA закрылся на уровне 11 118 пунктов, что на 0,1% меньше, чем неделей ранее. Широкий индекс S&P 500 остался на прежнем уровне в 1 183 пункта. На данный момент рынки ожидают, что ФРС утвердит программу стимулирования, и ее размер составит, по наиболее распространенной версии, 500 млрд. долларов. При этом наиболее оптимистично настроенные инвесторы надеются, что ФРС обеспечит программу выкупа активов на 2 трлн. долларов.

Впрочем, ожидать рынку остается недолго. Решение должно быть принято 3 ноября. При этом программа стимулирования уже учтена в стоимости акций, что позволяет ожидать резкой коррекции в том случае, если реальность не совпадет с ожиданиями участников рынка.

Необходимо отметить, что в течение последних нескольких недель макроэкономическая статистика, поступающая на рынок, носит в основном позитивный характер. Это касается в первую очередь двух критически важных «участков» - рынка жилья и рынка труда. В сентябре продажи домов на вторичном рынке США выросли на 10% м/м до 4,53 млн., что значительно выше ожидавшегося роста на 4,1% м/м до 4,3 млн. домов. Индекс цен на жилье в августе вырос на 0,4% м/м, вопреки ожидаемому падению на 0,2%. Продажи новых домов в сентябре составили 307 тыс., что подразумевает рост на 6,6% м/м.

Опубликованные данные по рынку труда оказались лучше ожидавшихся значений. Первичные заявки на пособие по безработице по состоянию на 23 октября составили 434 тыс., что на 21 тыс. меньше значения предыдущей недели. Таким образом, данный показатель является минимальным с начала июля 2010 г. Неудивительно, что на данном фоне Индекс потребительских настроений от Conference Board в октябре превысил отметку 50 пунктов, составив 50,2 пункта (+1,7 пункта м/м).