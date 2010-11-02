Эксперты: инвесторы не готовы к продолжению ралли по ОВГЗ

Инвесторы не готовы к продолжению ралли в сегменте облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), но в то же время значительная коррекция исключается жесткой позицией Минфина.

Такое мнение содержится в аналитическом обзоре компании Astrum Investment Management, переданном агентству УНИАН.

При этом, подчеркивают аналитики, потребности правительства в привлечении средств до конца года незначительны. Для рефинансирования существующего долга Минфину необходимо привлечь только 3 млрд. грн., что реально сделать и при ограниченном спросе. В то же время, не исключено, что Минфин планирует привлечь на внутреннем рынке более весомую сумму с целью финансирования дефицита бюджета, и это может подтолкнуть его идти навстречу рынку. Однако на данный

момент нет сигналов, которые бы говорили о таких планах, считают аналитики.

Аналитики также отмечают резкое сокращение портфеля государственных облигаций в руках нерезидентов. После достижения 20 октября исторического максимума в 9,6 млрд. грн. портфель нерезидентов стал резко сокращаться. За прошлую неделю он сократился на 0,8 млрд. грн. Снижение было вызвано как плановым погашением стандартных ОВГЗ, так и продажей НДС-облигаций, что может быть косвенным свидетельством рыночного консенсуса о достижении локального ценового максимума в сегменте, полагают аналитики. При этом новые бумаги, как и ожидалось, практически перестали поступать на рынок.

«Прошедшая неделя подтвердила наши выводы о завершении ралли в сегменте государственных облигаций как по стандартным ОВГЗ, так и НДС-облигациям», - говорится в обзоре.