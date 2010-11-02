Сегодняшний аукцион по ОВГЗ пройдет на фоне невысокого спроса - Astrum

Учитывая стабилизацию цен в сегменте, сегодняшний аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) должен пройти на фоне невысокого спроса и прогнозируемого уровня доходности.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

Он не ожидает, что на сегодняшнем аукционе ставки продемонстрируют резкое движение. Ставки отсечения по среднесрочным облигациям (срок обращения - 1,5 года) должны находиться на уровне, близком к 10,5%. Ставки отсечения по облигациям со сроком обращения 3 и 8 месяцев должны находиться около 6,5% и 8% соответственно.

«Таким образом, в случае, если правительство не решит нарастить объем заимствований до конца года (что не является критически важной задачей), аукционы по размещению государственного долга снова переходят в скучный режим», - считает аналитик.

Напомним, Министерство финансов Украины во вторник, 2 ноября, проводит очередной аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Рынку предлагаются три серии ОВГЗ со сроком обращения 3 месяца, 8 месяцев и 1,5 года.