Эксперт: фондовые рынки замерли перед заседанием ФРС

Фондовые рынки замерли перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его словам, в понедельник, 1 ноября, мировые фондовые рынки пребывали в боковом тренде. Европейский индекс DJ Stoxx 600 вырос на 0,2%. Американские индексы S&P 500 и DJIA выросли менее чем на 0,1%. В целом рынки торговались в боковом тренде, повторяя динамику пятницы.

Как отметил Д.БЕЛОВ, согласно опубликованным вчера данным, доходы американцев в сентябре снизились на 0,1%, вопреки ожидаемому росту на 0,2%. В то же время, индекс менеджеров по закупкам в октябре показал рост до 56,9 пункта, что оказалось на 2,9 пункта выше ожидаемого значения. Затраты на строительство в сентябре выросли на 0,5%, хотя участники рынка ожидали падения на 0,5%.

По информации аналитика, акции банка JP Morgan Chase в понедельник снижались на фоне распространения слухов о махинациях с закладной недвижимостью на сумму 1 млрд. долларов. В то же время, акции Intel и Ford выросли на 2,6% и 0,7% соответственно.

Д.БЕЛОВ сообщил, что сегодня не ожидается выхода важных макроэкономических данных. Перед открытием американского рынка будет опубликован отчет компании Pfizer. Внешний фон на открытии украинского рынка во вторник сложился нейтральный, считает аналитик.