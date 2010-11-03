Поступления от приватизации за 10 мес. составили 543 млн. грн. - 8,6% годового плана
11:15, 03 ноября 2010Фондовый рынок
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Поступления от приватизации за январь-октябрь 2010 г. составили 543 млн. грн., что составляет 8,55% годового плана. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества (ФГИ).
ФГИ за январь-октябрь 2010 г. получил также 251,7 млн. грн. дивидендов, что составляет 226% от годового плана, а также 485,6 млн. грн. составили поступления от аренды - 74,7% плана на 2010 г.
Напомним, согласно Госбюджету на 2010 год, план поступлений от приватизации на этот год составлял 10 млрд. 262 млн. грн. Однако в соответствии с внесенными законом от 8 июля этого года изменениями, размер поступлений от приватизации был уменьшен до 6 млрд. 350 млн. грн.
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