Поступления от приватизации за 10 мес. составили 543 млн. грн. - 8,6% годового плана

Поступления от приватизации за январь-октябрь 2010 г. составили 543 млн. грн., что составляет 8,55% годового плана. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества (ФГИ).

ФГИ за январь-октябрь 2010 г. получил также 251,7 млн. грн. дивидендов, что составляет 226% от годового плана, а также 485,6 млн. грн. составили поступления от аренды - 74,7% плана на 2010 г.

Напомним, согласно Госбюджету на 2010 год, план поступлений от приватизации на этот год составлял 10 млрд. 262 млн. грн. Однако в соответствии с внесенными законом от 8 июля этого года изменениями, размер поступлений от приватизации был уменьшен до 6 млрд. 350 млн. грн.