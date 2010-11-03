Оптимизм «быков» вырос благодаря результатам выборов в Конгресс США - эксперт

16:44, 03 ноября 2010
Фондовый рынок
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Оптимизм «быков» на мировых фондовых рынках вырос благодаря результатам выборов в Конгресс США.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его словам, «республиканцы получили большинство в Палате представителей, что в общем и целом означает меньшую «левизну» социально-экономической политики и возможность для крупных компаний через лоббирование интересов блокировать либо ослабить влияние некоторых законодательных норм». В частности, это касается финансирования программ охраны здоровья и увеличения налогов по прибыли, полученной за пределами США, отметил аналитик.

Как считает Д.БЕЛОВ, опубликованный вчера отчет компании Pfizer порадовал участников рынка. В третьем квартале 2010 года прибыль компании на акцию составила 0,54 доллара, что превысило ожидания на 6%. Сегодня утром свой отчет опубликовал банк Societe Generale. Его прибыль за третий квартал оказалась на 37,4% выше рыночных оценок, достигнув 1,2 доллара на акцию.

Аналитик сообщил, что во вторник, 2 ноября, рынки демонстрировали восходящее движение. Европейский индекс DJ Stoxx 600 вырос на 0,4%. Индекс S&P 500 повысился на 0,8%, а индекс DJIA прибавил 0,6%. Внешний фон на открытии украинского рынка в среду сложился нейтральный.

По информации Д.БЕЛОВА, сегодня в 16:00 по киевскому времени опубликован индекс менеджеров по закупкам непроизводственного сектора США. В октябре ожидается незначительный рост индекса до 52,5 пункта. В это же время опубликована статистика по промышленным заказам. Согласно консенсус-прогнозу, в сентябре рост количества заказов должен составить 1,6% по сравнению с падением на 0,5 в августе. В 20:15 будут опубликованы результаты заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC). Ожидается, что они будут содержать новый план по стимулированию экономики США через очередную покупку активов.

 

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