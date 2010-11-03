Еврооблигации ФИПа, скорее всего, были размещены под имущественные гарантии – эксперт

Еврооблигации государственного предприятия (ГП) "Финансирование инфраструктурных проектов" (ФИП), скорее всего, были размещены под какие-то имущественные гарантии, в частности, ими могли стать предназначенные к Евро-2012 объекты недвижимости.

Так прокомментировал информацию о размещении данных облигаций заведующий отделом Академии финансового управления при Министерстве финансов Украины Сергей КУЛЬПИНСКИЙ.

В этой связи он отметил, что «любой инвестор, осознающий состояние бюджета Украины и риск непогашения ранее выпущенных облигаций, вряд ли соблазниться парой сотен базисных пунктов премии за облигации, обеспеченные сомнительными доходами от Евро-2012, на фоне покрытия бюджетного дефицита выкупом облигаций НБУ».

По мнению эксперта, покупателями данных облигаций выступили один или два банка, рассчитывающих на получение определенных активов страны в случае дефолта по данным обязательствам.

«Условия сделки не разглашаются, так как вряд ли они будут выгодны для Украины в случае дефолта по данным обязательствам. Зато условия довольно выгодны для заемщика, получающего выгоду в виде сравнительно высокого процента и договора о доверительном управлении», – добавил аналитик.

Напомним, в соответствии с имеющейся на рынке информацией, на прошлой неделе состоялось размещение еврооблигаций государственного предприятия (ГП) "Финансирование инфраструктурных проектов" (ФИП) на сумму почти 570 млн. долл. под государственные гарантии. Доходность выпуска составила 8%. Официального подтверждения данной информации пока не поступало.