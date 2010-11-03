Первая половина дня на рынке еврооблигаций отличилась слабой торговой активностью – эксперт

Первая половина сегодняшней торговой сессии на рынке украинских еврооблигаций отличилась довольно слабой торговой активностью, связанной с ожиданием решения Федеральной резервной системы по очередным мерам стимулирования экономики.

Так прокомментировала ситуацию на торгах по еврооблигациям специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital Катерина ШЕВЧЕНКО.

По ее словам, длинные суверенные еврооблигации Украины с погашением в 2020 году торговались в пределах 103,25-103,75% от номинала (7,21-7,28% доходность к погашению), квазисуверенные евробонды НАК «Нафтогаз Украины» – в диапазоне 109,5-110% от номинала (6,55-6,69% доходность к погашению). Также чуть выше котировался новый суверенный выпуск с погашением в 2017 году и 8,375% купоном – 104-104,75% от номинала (7,49-7,63% доходность к погашению). В корпоративном секторе наблюдалась немного более оживленная активность, чем обычно, в бумагах «Укрэксимбанка» с погашением в 2016 году, которые торгуются в ценовом диапазоне 99-99,5% от номинала (8,52-8,64% доходность к погашению). На прежних уровнях котируются евробонды ПУМБа – 99-100% от номинала (11-11,3% доходность к погашению).