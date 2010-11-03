Украинский фондовый рынок сегодня вырос

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 3 ноября, повысился на 1,92% – до 762,52 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 109 млн. 496 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 1,57% – до 1910,90 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 194 млн. 274 тыс. грн., из них на срочном рынке – 47 млн. 804 тыс. грн.