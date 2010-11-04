Эксперт: украинский фондовый рынок рассчитывает на приток иностранного капитала

Активные покупки на украинских фондовых площадках объясняются привлекательными ценовыми уровнями большинства бумаг на фоне общей перепроданности локального рынка.

Такую точку зрения высказал корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Сергей БЕЛЯСОВ.

По его словам, инвесторы на позитивном внешнем фоне второй день подряд активно скупают акции отечественных эмитентов. Торги на Украинской бирже в среду открылись ростом котировок украинских бумаг, чему способствовал как благоприятный внешний фон, так и позитивный настрой отечественных инвесторов в отношении итогов заседания ФРС США. «По всей видимости, игроки рассчитывают на приток иностранного капитала на украинский рынок после объемных финансовых вливаний в американскую экономику», - считает аналитик.

Как сообщил С.БЕЛЯСОВ, более осторожно в среду вели себя участники европейских и российских торгов, на ожиданиях того, что денежные вливания Федрезерва в экономику США будут меньше прогнозируемых. Однако в целом на внешних биржах преобладали позитивные настроения.

По мнению аналитика, поддержку отечественным индексам в среду оказала также зарубежная макростатистика, которая полностью превзошла прогнозы аналитиков. Вышедшая макроэкономическая отчетность в США, показывающая улучшения в сфере производства и занятости, была слабо воспринята инвесторами. Игроки фиксируют прибыль в ожидании разворота рынка после заседания ФРС, на котором будет озвучен размер процентных ставок и объем выкупа госдолга США.

С.БЕЛЯСОВ отметил, что «торги на Украинской бирже в среду завершились на мажорной ноте вопреки нисходящей тенденции на американских площадках, что говорит о сильной позиции отечественных покупателей». Повышенным спросом у инвесторов пользовались акции «Укрсоцбанка», прибавившие в цене 4,59%. Значительно подорожали бумаги Стахановского ВСЗ (+4,25%), «Мотор Сич» (+3,3%). Помимо Сумского НПО им. Фрунзе (-15,0%), вниманием инвесторов были обделены автомобилестроители: бумаги КрАЗа подешевели на 5,6%, «УкрАВТО» – на 3,3%, «Богдан Моторс» – на 2,35%. Лидерами по объемам торгов стали «Укрсоцбанк» (18,5 млн. грн.), «Укрнафта» (17,3 млн. грн.), «Мотор Сич» (13,9 млн. грн.).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС в среду, 3 ноября, повысился на 1,92% – до 762,52 пункта. Общий объем торгов составил 109 млн. 496 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,57% – до 1910,90 пункта. Общий объем торгов составил 194 млн. 274 тыс. грн., из них на срочном рынке – 47 млн. 804 тыс. грн.