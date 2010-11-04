Эксперт: решение ФРС не окажет большого влияния на приток инвестиций в Украину

Большого влияния на приток инвестиций в Украину решение Федеральной резервной системы (ФРС) США о выделении 600 млрд. долл. на поддержку американской экономики не окажет.

Об этом сообщил УНИАН заведующий отделом Академии финансового управления при Министерстве финансов Украины Сергей КУЛЬПИНСКИЙ.

"Предыдущие вливания денег ФРС не сыграли практически никакой роли для Украины", - отметил он. По его словам, за 9 месяцев нынешнего года, согласно обнародованным данным, в фонды рынков развивающиеся страны пришло 45 млрд дол. (за весь 2009 г. – 64,5 млрд дол). В то же время, отмечает эксперт, эти деньги идут в страны, которые приложили немало усилий для выведения экономики из кризиса.

По мнению С.КУЛЬПИНСКОГО, инвесторы будут еще активнее следить за развитием событий в ряде азиатских стран, а также Турции, Польши, Бразилии, Аргентине, Чили, где ряд макроэкономических показателей улучшился в нынешнем году. В то же время, по его словам, продолжающийся спад инвестиций в основной капитал, растущая инфляция, растущая государственная задолженность (правда, на фоне снижения корпоративной задолженности), отсутствие четкой политики Нацбанка в отношении валютного курса и прочее делают украинский рынок не привлекательным для инвесторов. "При таких показателях даже вливание значительно больших объемов вряд ли привлечет инвесторов в украинские акции", - отметил эксперт.