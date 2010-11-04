На украинских фондовых рынках в среду преобладали покупатели - эксперты

На украинских фондовых рынках в среду, 3 ноября, преобладали покупатели.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Аналитики отмечают, что индекс Украинской биржи в среду вырос на высоком объеме торгов. Бумаги индексной корзины росли. Лучшие результаты показали «Укрсоцбанк» (+4,59%) и «Мотор Сич» (+3,30%). Акции компаний горно-металлургического сектора также были среди лидеров дня. Aлчевский меткомбинат прибавил 2,20%, Aвдеевский КХЗ - 0,78%, «Азовсталь» - 1,38%, Ясиновский КХЗ - 1,28%. Генкомпании («Центрэнерго» выросла на 0,88%, «Захидэнерго» – на 0,14%), «Укрнафта» (+1,96%) и «Укртелеком» (+1,51%) следовали общему позитивному тренду. В то же время, «Райффайзен банк Аваль» (-0,24%) и Енакиевский метзавод (-0,10%) немного упали в цене.

По информации аналитиков, среди акций украинских компаний, торгующихся на международных площадках, только JKX Oil & Gas (+2,43%) в среду привлек внимание покупателей. Сильнее всего упали акции Regal Petroleum (-3,51%). Ferrexpo и «Кернел» снизились на 0,69% и 0,48% соответственно.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС в среду, 3 ноября, повысился на 1,92% – до 762,52 пункта. Общий объем торгов составил 109 млн. 496 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,57% – до 1910,90 пункта. Общий объем торгов составил 194 млн. 274 тыс. грн., из них на срочном рынке – 47 млн. 804 тыс. грн.