Эксперт: мировые фондовые рынки в среду закрылись разнонаправленно

Мировые фондовые рынки в среду, 3 ноября, закрылись разнонаправленно.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его информации, европейский индекс DJ Stoxx 600 в среду снизился на 0,4%. Индекс S&P 500 повысился на 0,4%, а индекс DJIA прибавил 0,2%.

Как подчеркнул Д.БЕЛОВ, «долгожданное заседание ФРС США привело к ожидаемым результатам и было позитивно воспринято рынками». Федеральный комитет по открытым рынкам объявил очередной этап покупки активов (QE2) на сумму 600 млрд. долларов, что немного превысило нижний порог рыночных ожиданий. Покупка «длинных» государственных облигаций будет проходить до конца июня 2011 года траншами по 75 млрд. долларов в месяц.

По словам аналитика, опубликованные в среду макроэкономические данные из США оказались лучше рыночных ожиданий. Компания ADP опубликовала отчет по рынку труда. Согласно ее данным, американские компании в октябре наняли 43 тыс. рабочих, что на 23 тыс. выше ожиданий рынка. Индекс менеджеров по закупкам непроизводственного сектора в октябре вырос до 54,3 пункта, превысив ожидаемое значение на 0,8 пункта. Количество промышленных заказов в сентябре выросло на 2,1%, превысив рыночные ожидания на 0,5 пункта. Продажи автомобилей на внутреннем рынке США в октябре выросли на 5,1%, достигнув 9,27 млн. авто. Участники рынка ожидали более скромного роста до 8,9 млн. авто. В то же время, общее количество проданных авто в октябре также превысило рыночные ожидания и составило 12,25 млн. штук, прибавив за месяц 4,4%.

Д.БЕЛОВ также отметил, что французский банк BNP Paribas в третьем квартале показал прибыль на акцию в размере 1,59 доллара, превысив рыночные ожидания на 13,3%. Deutsche Telekom за этот же период заработал 0,23 доллара на акцию, что оказалось на 6,5% выше ожиданий.

Как сообщил аналитик, сегодня в 14:30 по киевскому времени публикуются еженедельные данные по рынку труда. По состоянию на 30 октября еженедельные заявки на пособия по безработице, согласно консенсус-прогнозу, должны составить 442 тыс., что выше значения предыдущей недели на 8 тыс. Внешний фон на открытии украинского рынка сегодня сложился позитивный.