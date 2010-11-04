Эксперт: расхождения между рынком и Минфином во взглядах на доходность ОВГЗ сохранились

Расхождения во взглядах на справедливый уровень доходности облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) между рыночными игроками и Министерство финансов Украины сохранились.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

Он подчеркнул, что последний аукцион по размещению ОВГЗ, как и ожидалось, проходил на фоне невысокого интереса со стороны рынка. В итоге правительство удовлетворило только 4 минимальные заявки из 22 поданных. При объеме спроса в 790 млн. грн. Минфин продал облигации на 81 млн. грн., или около 10% всего объема поданных заявок. Ставки отсечения остались на неизменном уровне.

В то же время, аналитик отметил рост максимального уровня заявок вдоль всей кривой доходности, что указывает на то, что рынок находится выше, чем уровень удовлетворенных заявок. Данный факт также говорит о том, что если правительство решит увеличить объемы заимствования в ближайшие 2-3 недели, то ему придется идти на рост ставок в пределах 100 базисных пунктов, считает С.ФУРСА.

Напомним, Министерство финансов Украины во вторник, 2 ноября, провело очередной аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Рынку были предложены три серии ОВГЗ со сроком обращения 3 месяца, 8 месяцев и 1,5 года. Объем проданных бумаг составил 81 млн. грн.