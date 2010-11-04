Индекс ПФТС сегодня повысился на 3,07%, Украинской биржи – на 3,75%

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 4 ноября, повысился на 3,07% – до 785,93 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 92 млн. 451 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 3,75% – до 1982,47 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 182 млн. 769 тыс. грн., из них на срочном рынке – 30 млн. 173 тыс. грн.