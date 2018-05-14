Чем аукнутся Украине 600 миллиардов долларов от ФРС…

Федеральная резервная система (ФРС) приняла долго ожидаемое решение во спасение застрявшей в кризисе экономики США. Для этих целей регулятор выделяет 600 млрд. долл. Американский центробанк планирует покупать долгосрочные казначейские облигации Treasuries на сумму 75 млрд. долл. в месяц, что продлится до середины 2011 года.

Мнения экспертов об эффективности данных действий как в отношении США, так и мировой экономики в целом расходятся. Одни утверждают, что только благодаря предшествующему вливанию средств американская экономика смогла устоять на ногах, другие считают, что говорить о каком-то переломе ситуации не приходится.

Что касается влияния решения ФРС на украинский фондовый рынок и макроэкономическую ситуацию в стране, то мнения тоже разнятся – от позитивных до более сдержанных.

Как отмечает директор департамента брокерских услуг и развития розничного бизнеса инвесткомпании Dragon Capital Андрей Дмитренко, несмотря на то, что для США сумма в 600 млрд. долл. не является очень масштабной (если сопоставить с размером их рынка), в глазах украинских частных инвесторов пакет финансирования выглядит внушительно. «Если даже маленький процент этой суммы попадет на местный рынок, а мы уже видим на рынке заказы из-за США, то рынок должен идти выше», - считает эксперт. По его мнению, реализацию этого сценария можно ожидать в ближайшие дни. «Уже сегодня хороший рост показывают «Центрэнерго», Авдеевский коксохим, позитивную динамику предыдущих дней продолжили акции «Укрсоцбанка» и «Мотор-Сичи». В целом, по словам эксперта, многие «голубые фишки» выросли на 1,8-4%. Российский рынок на открытии в понедельник (8 ноября, после выходных и праздничных дней) тоже должен пойти выше, пытаясь догнать мировые фондовые площадки. «С учетом повышения покупательского интереса в России на следующей неделе Украина сможет продолжить рост. Однако мы не исключаем варианта, что в некоторых бумагах инвесторы начнут фиксировать прибыль», - подчеркнул эксперт.

По словам специалистов инвесткомпании Foyil Securities, новость о выделении ФРС средств может оказать неоднозначное влияние на фондовый рынок. В целом, по их мнению, она внесет позитив в динамику рынка, так что в ближайшие дни можно будет наблюдать рост на мировых торговых площадках. Что касается Украины, то, по мнению аналитиков компании, на следующей неделе может произойти небольшая коррекция. Это связано с тем, что накануне, в ожидании хороших новостей из США, участники рынка проявляли повышенную активность. Теперь же, когда получены окончательные данные по решению американского регулятора, многие инвесторы будут фиксировать полученную прибыль.

«В условиях волатильности фондового рынка Украины этот тренд (интенсивный рост) долго не продержится. В дальнейшем динамика отечественных торговых площадок будет находиться под влиянием других факторов, в том числе данных экономической статистики Европы и США», - считает руководитель департамента аналитики Foyil Securities Агшин Мирзазаде. В то же время, аналитики Foyil Securities отмечают, что в долгосрочной перспективе вливание денег в экономику США также будет иметь позитивное влияние на мировые площадки, в том числе, фондовый рынок Украины.

По мнению ведущего аналитика инвестиционной группы «Сократ» Станислава Картавых, Украина не останется в стороне от роста долларовой ликвидности в Америке и в мире.

По его словам, в будущем году Украина может привлечь внимание фондов, инвестирующих в развивающиеся страны, приток средств в которые с начала года превысил 60 млрд долл. На фоне этого, считает аналитик, можно ожидать ралли украинских бумаг до конца 2010 года.

В то же время, по мнению заведующего отделом Академии финансового управления при Министерстве финансов Украины Сергея Кульпинского, большого влияния на приток инвестиций в Украину решение ФРС не окажет. "Предыдущие вливания денег ФРС не сыграли практически никакой роли для Украины", - отметил он. По его словам, за 9 месяцев нынешнего года, согласно обнародованным данным, в фонды рынков развивающихся стран пришло 45 млрд. долл. (за весь 2009 г. – 64,5 млрд. долл.). При этом данные средства идут в страны, которые приложили немало усилий для выведения экономики из кризиса. По мнению С.Кульпинского, инвесторы будут еще активнее следить за развитием событий в ряде азиатских стран, а также Турции, Польши, Бразилии, Аргентине, Чили, где ряд макроэкономических показателей улучшился в нынешнем году.

При этом, по его словам, продолжающийся спад инвестиций в основной капитал, растущая инфляция, государственная задолженность (правда, на фоне снижения корпоративной), отсутствие четкой политики Нацбанка в отношении валютного курса и прочее делают украинский рынок непривлекательным для инвесторов.

По словам руководителя аналитического подразделения группы компаний «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александра Вальчишена, кардинального перелома в текущей экономической динамике не произойдет. Среди краткосрочных факторов, которые будут влиять на экономику, есть ряд как позитивных, так и негативных. Среди позитивных – украинские крупные компании из таких секторов, как АПК и ГМК, а также некоторые банки и далее будут желанными заемщиками на рынке еврооблигаций (желанными в силу относительно высоких процентных ставок, которые они согласны платить инвесторам по сравнению с аналогичными компаниями из других развивающихся стран с более высоким кредитным рейтингом). Среди негативных – инфляция будет давать знать о себе по причине роста цен на сырьевых рынках из-за слабого доллара, который является и будет таковым в силу текущего состояния экономики США, и из-за той монетарной политики, которую проводит ФРС США. Как следствие фактора инфляции - процентные ставки в Украине (в первую очередь, в банковском секторе по депозитам и кредитам) будут расти.

В более долгосрочной перспективе (6-12 месяцев), по мнению А.Вальчишена, есть два сценария развития событий для Украины. Первый – негативный, который заключается в том, что решение ФРС по стимулированию экономики США порождает новые диспропорции на финансовых и товарных рынках. «Если произойдет какой-то новый кризис (торговые войны, суверенный дефолт какой-либо из стран ЕС или развивающихся стран), то финансовый мир захлестнет новая волна бегства из рисковых активов в наиболее надежные с долларом США - главной резервной валютой мира», - отметил аналитик. В то же время, по его словам, вероятность такого развития сценария составляет около 35-40%. Второй сценарий развития событий – позитивный. Будет происходить усиление гривни на фоне притока иностранного капитала, приватизации (которая ожидается в первой половине 2011 г.), более сильного экспорта за счет недавнего улучшения внешней конкурентоспособности.

Максим Хорунжий (УНИАН)