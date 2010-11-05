Решение ФРС США стало причиной ралли на украинском фондовом рынке в четверг - эксперты

Решение ФРС США о продолжении стимулирования экономики стало причиной ралли на украинском фондовом рынке в четверг, 4 ноября.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс Украинской биржи стабильно рос в течение дня. Активность торгов была высокой. Лидерами роста стали «Азовсталь» (+6,69%), «Центрэенерго» (+6,37%), «Укрнафта» (+6,45%) и «Укрсоцбанк» (+6,69%). Акции компаний горно-металлургического сектора также существенно поднялись в цене. Алчевский меткомбинат прибавил 4,23%, Авдеевский КХЗ - 5,52%, Eнакиевский метзавод - 3,37%, Ясиновский КХЗ - 2,59%.

По словам аналитиков, остальные ликвидные бумаги следовали общему позитивному тренду. При этом «Райффайзен банк Аваль» прибавил 0,75%, «Мотор Сич» поднялась на 3,77%, «Укртелеком» вырос на 1,50%. Только акции «Захидэенерго» (-2,63%) торговались против рынка.

В обзоре сказано, что большинство украинских бумаг, торгующихся на иностранных площадках, в четверг выросли. Лидировали акции нефтегазового сектора. Бумаги Regal Petroleum взлетели в цене на 7,27%, JKX Oil & Gas и Cadogan Petroleum прибавили 1,27% и 1,28% соответственно. Высоким спросом пользовались бумаги Ferrexpo, которые по итогам дня поднялись на 5,38%. Акции компаний пищевой промышленности закрылись разнонаправленно. МХП вырос на 2,26%, «Астарта» - на 1,3%, «Кернел» - на 0,49%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 4 ноября, поднялся на 3,07% – до 785,93 пункта. Общий объем торгов составил 92 млн. 451 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи прибавил 3,75% – до 1982,47 пункта. Общий объем торгов составил 182 млн. 769 тыс. грн., из них на срочном рынке – 30 млн. 173 тыс. грн.