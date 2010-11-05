Расходы на обслуживание ОВГЗ за 10 месяцев составили 25,5 млрд. грн. – Нацбанк

Расходы на обслуживание облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) за январь-октябрь 2010 года составили 25,5 млрд. грн., в т.ч. на выплату дохода – 8,8 млрд. грн., на погашение основного долга – 16,667 млрд. грн., сообщается на сайте Национального банка Украины.

Пори этом, регулятор отмечает, что погашение и выплата дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме.

По результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в октябре поступило средств на общую сумму 2,705 млрд. грн. (с начала года – 37,820 млрд. грн.).

Всего с начала 2010 года Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом ОВГЗ выпущенных для рекапитализации банков и погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС) на общую сумму 60,653 млрд. грн. Средневзвешенная доходность ОВГЗ по результатам проведения аукционов по первичному размещению в октябре составляла 7,9% годовых (с начала года - 12,88% годовых).

НБУ также заявляет, что он в октябре операций купли-продажи ОВГЗ (в т.ч. через механизм их двусторонней котировки) не проводил.