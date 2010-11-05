На мировых фондовых площадках в четверг наблюдалось мощное ралли - Astrum

На мировых фондовых площадках в четверг, 4 ноября, наблюдалось мощное ралли.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его информации, европейский индекс DJ Stoxx 600 в четверг вырос на 1,6%. Индекс S&P 500 повысился на 1,9%, а индекс DJIA выстрелил на 2%. Американские индексы закончили день существенным ростом на недавнем решении Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также на укреплении веры участников рынка в восстановление мировой экономики. Особым спросом пользовались акции Bank of America и JP Morgan Chase, показавшие рост на 5,3% и 5,5% соответственно. Причиной такого роста стала публикация Wall Street Journal, в которой шла речь о том, что ФРС может позволить банкам с достаточным уровнем капитала увеличить дивиденды.

Как отметил Д.БЕЛОВ, данные по рынку труда США оказались хуже ожиданий, однако были проигнорированы рынком. Количество первичных заявок на пособия по безработице по состоянию на 30 октября выросло до 457 тыс., при ожиданиях роста до 442 тыс. Неделей ранее этот показатель составлял 437 тыс.

По словам аналитика, ЕЦБ оставил ставки на текущем уровне, заметив, что рост цен в среднесрочном периоде должен оставаться умеренным. Инфляция должна колебаться на приемлемом для банка уровне в 2%. Банк Японии оставил ставку овернайт в диапазоне 0-0,1% и заявил, что часть средств из программы стимулирования (общий объем программы составляет 5 трлн. йен) будет направлена на покупку инвестиционных трастов по недвижимости с кредитным рейтингом AA и выше. Центральный банк страны планирует потратить 3,5 трлн. йен на покупку гособлигаций, 500 млрд. йен на покупку корпоративных облигаций и других ценных бумаг, 450 млрд. йен на ETF и 50 млрд. йен на инвестиционные трасты. Кроме того, представители Банка Японии заявили о возможном расширении программы при необходимости дополнительного стимулирования экономики. Также центральный банк Страны восходящего солнца принял отдельную программу стимулирования банковского кредитования на 30 трлн. йен.

Д.БЕЛОВ сообщил, что сегодня в 14:30 по киевскому времени публикуются очередные данные по рынку труда США. Количество новых рабочих мест в октябре, согласно ожиданиям рынка, должно вырасти на 60 тыс., а уровень безработицы должен остаться на прежнем уровне в 9,6%. В 16:00 выйдут данные о сделках по продаже домов, которые находятся в стадии завершения. Количество таких сделок в сентябре, согласно прогнозам, должно вырасти на 3%.