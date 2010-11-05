Эксперт: сезон отчетности в США подошел к завершению и не принес разочарований

Сезон отчетности в США за третий квартал 2010 года подошел к завершению и не принес в себе разочарований.

Так прокомментировала текущую ситуацию на фондовых рынках начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

Кроме того, подчеркнула она, выборы в Конгресс завершились победой республиканцев, выступающих за продление срока действующих со времен Джоржа БУША налоговых льгот для состоятельных американцев, что может поддержать американские рынки в ближайшей перспективе. ФРС США приняла решение об объеме количественного смягчения, который с точки зрения инвестиционных кругов оказался достаточным. «То есть глобальных идей на рынках уже не осталось. Тем не менее, ни европейские, ни американские фондовые индикаторы пока не намерены снижаться», - считает аналитик.

Е.ЕВДОЧЕНКО высказала надежду, что украинский рынок акций в ближайшее время покажет позитивную динамику, а индекс UX достигнет 2599,42 пункта. В то время как ведущие мировые фондовые индикаторы достигли максимальных годовых значений, зафиксированных в апреле текущего года, рост на украинском рынке акций только стартовал. С 29 октября отечественный рынок начал расти более активно, по широкому спектру бумаг. Индекс UX с 29 октября по 4 ноября вырос на 9,2%, компенсировав падение первой половины прошлого месяца.

«Максимальное же значение по индексу UX, зафиксированное 26 апреля текущего года, составляет 2599,42 пункта. Надеемся, что в ближайшее время индекс UX попытается достичь этой цели, тем более что на повестке дня завершение финансового года», - отметила аналитик.