Киев выплатил проценты по еврооблигациям 2005 года

Власти Киева своевременно и в полном объеме выплатили проценты по облигациям участия во внешнем кредите, выпущенным в 2005 г. на общую сумму 250 млн. долл. под 8% годовых и сроком на 10 лет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Банка «Хрещатик», выступившего ко-менеджером и платежным агентом этого займа.

Лид-менеджерами по займу выступили CitіGroup (London Branch) и Credit Suisse (London Branch).