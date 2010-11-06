Коммунальные предприятия, возвращенные Киеву, не будут приватизироваться - Попов

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ заявляет, что стратегические предприятия столицы, возвращенные в коммунальную собственность, в дальнейшем не будут вноситься в программу приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ сказал в эфире телеканала «Интер».

В частности, ведущий попросил первого заместителя главы КГГА уточнить относительно начатой процедуры возвращения в муниципальную собственность ряда предприятий: идет речь об окончательном возвращении объектов в собственность киевской громады или о реприватизации, то есть эти предприятия, возможно, вновь будут выставлены на приватизацию.

На это А.ПОПОВ сказал: «Мы провели за очень небольшой период времени действительно очень большую работу. Кроме «Киевгорстроя», у нас сегодня полный контроль над «Киевэенергохолдингом», который управляет пакетами акций «Киевгаза», «Киевэнерго» и «Киевводоканала». Должен сказать, что на сегодняшний день уже есть решения судов, согласно которым мы получили полный контроль над «Киевводоканалом» и «Киевгазом».

На двух последних предприятиях, по словам А.ПОПОВА, будут проведены, согласно процедуре, собрания акционеров, после чего в компаниях будет установлен полный контроль муниципалитета, то есть территориальной общины.

При этом А.ПОПОВ напомнил о недавнем решении Киевсовета, которым из программы приватизации были исключены 300 объектов коммунальной собственности. «Мы считаем, что они являются важными для территориальной общины, и мы не будем их включать в дальнейшем и вообще рассматривать вопрос их возможного отчуждения», - заверил первый заместитель главы КГГА.