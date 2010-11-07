Эксперт: индекс Украинской биржи за неделю вырос на 8,9%

Индекс Украинской биржи завершил очередной день ростом благодаря позитивному новостному фону.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его словам, к концу пятничной торговой сессии в Киеве европейский индекс DJ Stoxx 600 торговался ростом на 0,6%, индекс S&P 500 прибавил 0,35%, в то время как индекс DJIA оставался неизменным.

Д.БЕЛОВ отметил, что объем торгов акциями в пятницу составил внушительные 267 млн. грн. Рост индекса Украинской биржи за неделю составил 8,9%. Алчевский металлургический комбинат стал абсолютным лидером, прибавив в стоимости 18,1%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 5 ноября, повысился на 3,17% – до 810,85 пункта. Общий объем торгов составил 23 млн. 840 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 2,71% – до 2036,11 пункта. Общий объем торгов составил 304 млн. 667 тыс. грн., из них на срочном рынке – 51 млн. 638 тыс. грн.