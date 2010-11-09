Эксперты: на украинском фондовом рынке в понедельник преобладали продавцы

В понедельник, после впечатляющего ралли прошлой недели, на украинских фондовых рынках преобладали продавцы.



Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.



Аналитики отмечают, что индекс Украинской биржи 8 ноября упал на 3,10% на высоком объеме торгов в 193 млн. грн. Акции горно-металлургического сектора и генкомпаний торговались в минусе – сильнее всего упали цены на бумаги Алчевского меткомбината (-7,63%) и «Захидэнерго» (-8,5%). При этом авдеевский КХЗ потерял 0,74%, «Азовсталь» - 2,90%, Енакиевский метзавод - 4,02%, «Центрэнерго» - 3,41%. «Укртелеком» (-3,8%) тоже оказался среди аутсайдеров. Негативному тренду также следовали банки («Райффайзен банк Аваль» упал на 4,03%, «Укрсоцбанк» - на 2,8%), «Мотор Сич» (-1,23%) и «Укрнафта» (-1,96%).



По информации аналитиков, среди украинских акций, торгующихся на иностранных площадках, в понедельник сильнее всего упали акции Regal Petroleum – по итогам дня бумага потеряла 6,56%. Торги по Cadogan Petroleum и JKX Oil & Gas закрылись уверенным ростом котировок – цены поднялись на 1,28% и 4,84% соответственно. Акции Ferrexpo выросли на 1,01%, в то время как бумаги компаний пищевой промышленности продемонстрировали смешанную динамику. МХП потерял 0,13%, «Астарта» упала на 0,06%, «Кернел» вырос на 0,91%. Вчера на Варшавской фондовой бирже начались торги бумагами компании «Агротон», которая в прошлом месяце завершила первичное размещение 26,2% акций. За день акции компании поднялись в цене на 6,81%.