Фондовые рынки фиксируют прибыль - Astrum

Участники фондовых рынков в понедельник, 8 ноября, фиксировали свою прибыль вслед за значительным ростом.



Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.



Он отметил, что в понедельник мировые фондовые рынки закрылись снижением котировок. Европейский индекс DJ Stoxx 600 потерял менее 0,1%. Индекс S&P 500 снизился на 0,2%, а индекс DJIA опустился на 0,3%. Внешний фон на открытии украинского рынка во вторник сложился умеренно негативный.



По словам аналитика, в понедельник был опубликован ряд макростатистических данных из Германии за сентябрь. Промышленное производство снизилось на 0,8%, при ожидаемом росте на 0,4%. Экспорт вырос на 3%, в то время как импорт снизился на 1,5%. Профицит текущего счета и торговый баланс превысил ожидания в 9 и 12 млрд. евро, составив 14 млрд. и 16,8 млрд. евро соответственно.



Как считает Д.БЕЛОВ, участники рынка начинают задумываться над тем, что может стать драйвером роста индексов в будущем, а также возможной переоценкой эффекта от выборов в США и QE2. Золото продолжило рост: в течение торговой сессии понедельника цена установила новый исторический максимум - 1 414 долларов за тройскую унцию.



По информации аналитика, сегодня в 14:30 по киевскому времени опубликован индекс оптимизма малых предприятий от Национальной ассоциации независимого бизнеса США. В октябре индекс должен повыситься на 1 пункт до 90 пунктов. В 17:00 публикуются данные по оптовым запасам в США. В сентябре запасы должны вырасти на 0,7% против роста на 0,8% в прошлом месяце.