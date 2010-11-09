ФГИ выставит на аукцион целостный имущественный комплекс киевского «Изумруда»

Фонд государственного имущества (ФГИ) выставит на продажу целостный имущественный комплекс киевского государственного предприятия (КГП) «Изумруд».

Об этом сообщается на сайте ФГИ.

Согласно сообщению, начальная стоимость имущественного комплекса составляет 73 млн. 704 тыс. грн.

Для участия в конкурсе покупатель должен предоставить подтверждение наличия у него возможностей (контрактов, сетей сбыта и пр.) для реализации бриллиантов на мировом и отечественном рынках, а также на протяжении двух лет осуществлять прибыльную финансовую деятельность.

В соответствии с конкурсными условиями, покупатель обязан сохранить количество рабочих мест, которое было на предприятии по состоянию на 1 февраля 2010 года, а также создать новые рабочие места.

Кроме того, покупатель обязан сохранить профиль основных видов экономической деятельности предприятия с соответствующими мерами по доведению до надлежащего технического состояния помещений предприятия, провести обновление оборудования с целью обеспечения эффективности дальнейшего функционирования производства на сумму не менее 1,6 млн. долл.

Покупатель также обязан внести инвестиции для закупки алмазного сырья и обеспечения производства ювелирных изделий в сумме 18 млн. долл.

Аукцион по продаже целостного имущественного комплекса «Изумруд» состоится 30 декабря 2010 года.

Справка УНИАН. Киевское государственное предприятие «Изумруд» занимается производством и реализацией ювелирных изделий.

По итогам девяти месяцев 2010 года объем реализованной продукции предприятия составил 1 млн. 606 тыс. грн., убыток – 9 млн. 312 тыс. грн., кредиторская задолженность – 16 млн. грн., дебиторская задолженность – 4 млн. грн.

КГП "Изумруд" расположен на двух земельных участках: в Киеве по ул. Семьи Сосниных, 11 площадью 46 тыс. кв. м и в пгт Рокитное Ривненской области по ул. Независимости, 11 площадью 7461 кв. м.