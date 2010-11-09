Эксперт: индекс Украинской биржи сегодня избежал снижения

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов избежал снижения.



Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.



По его словам, индекс Украинской биржи во вторник, 9 ноября, открылся снижением котировок и торговался в боковом тренде в течение первой половины дня. Тем не менее, индекс УБ вырос к концу торговой сессии. К окончанию дня в Киеве европейский индекс DJ Stoxx 600 торговался ростом на 0,8%, индекс S&P 500 вырос на 0,2%, в то время как индекс DJIA оставался неизменным.



Как отметил аналитик, индекс УБ завершил сегодняшний день ростом на 0,7%, закрывшись на отметке 1986 пунктов. Объем торгов акциями снизился до 150 млн. грн. Бумаги «Захидэнерго» стали абсолютным лидером падения, потеряв 7,5%. «Укрсоцбанк» стал лидером роста, прибавив 3,5%.