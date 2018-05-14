Итоги октября: в предчувствии прорыва…

Мировые фондовые рынки в октябре, как и в два предыдущих месяца, продемонстрировали положительную динамику. Но при этом биржи отличались высокой волатильностью и чутко реагировали на сигналы, свидетельствующие о неуверенном восстановлении экономики. Таких сигналов в октябре, среди массы позитивной информации, все же было немало. Это касается как макроэкономических данных, так и неопределенных заявлений со стороны руководства Федеральной резервной системы, которые вовсе не способствовали поддержке фондовых индексов.

Тем не менее, большинство новостей с макроэкономического фронта Америки, Европы и Азии в течение прошлого месяца были положительными. Кроме того, 7 октября стартовал сезон отчетности мировых корпораций за третий квартал. Результаты работы компаний, за очень редкими исключениями, весьма порадовали инвесторов, что дало сильную поддержку рынку. Можно даже сказать, что октябрь на мировых рынках прошел именно под знаком корпоративных отчетов. Однако следует заметить, что новости макроэкономики все же чаще, чем хотелось, нивелировали эффект от достижений мировых гигантов.

Последняя неделя октября в плане событий была довольно интересной. На ее примере можно рассмотреть основные тенденции месяца. Неделя началась после заседания «Большой двадцатки» и закончилась в преддверии судьбоносного для фондовых рынков в частности и для мировой экономики в целом решения ФРС США. В этот период произошло немало важных событий, однако при этом биржи в ожидании данного решения вели себя очень осторожно и практически стояли на месте. Впрочем, такое поведение инвесторов, ожидавших решения ФРС, выглядит вполне логичным.

Как подчеркнул начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав СТЕЛЬМАХ, на встрече «Большой двадцатки» впервые за долгое время удалось прийти к соглашению об общих мерах по предотвращению «валютных войн» между государствами. «Двадцатка» пришла к решению двигаться в направлении валютных курсов, которые будут устанавливаться рынком, более адекватно отражая экономические показатели и предотвращая конкурентную девальвацию валют. В то же время, не было высказано критики в адрес конкретных стран, которые проводили валютные интервенции за последнее время, что практически развязывает руки Банку Японии.

Помимо этого, добавил В.СТЕЛЬМАХ, во время встречи G20 была достигнута договоренность о перераспределении квот в МВФ в пользу развивающихся стран. Развитые страны решили уступить 6% своих квот растущим экономикам, в том числе Индии, Китаю, Бразилии. Удельный вес голоса развивающихся стран в совете управляющих МВФ, таким образом, увеличится. К тому же европейцы уступили развивающимся странам два места в совете управляющих фонда.

В понедельник, 25 октября, мировые фондовые биржи закрылись ростом. Как считает аналитик компании Astrum Investment Management Денис Белов, рынки пребывали в позитивном настрое после встречи министров финансов и руководителей центробанков стран G20. Фондовый рынок сформировал ожидания: программа дополнительного стимулирования экономики США все-таки будет воплощена Федеральной резервной системой в ближайшее время. Дополнительную поддержку рынку оказали макроэкономические данные.

Д.Белов также отметил, что украинский рынок ценных бумаг также открыл последнюю неделю октября ростом «благодаря позитивному внешнему новостному фону, движимому ожиданиями относительно очередного раунда скупки активов Федеральной резервной системой США».

Во вторник, 26 октября, новостной фон был противоречивым. Интересно, что макроэкономические данные, вышедшие в этот день, оказались полностью положительными, в то время как негатив пришел от корпораций. Дело в том, что отчитывались металлургические компании, а в данном секторе проблемы еще очень далеки от окончательного решения.

По словам Д.Белова, корпоративная отчетность во вторник была неоднозачной. Прибыль Ford превысила ожидания на 27%, в то время как деятельность металлургических компаний была убыточной и разочаровала участников рынка. Во вторник ситуация на мировых фондовых биржах развивалась в боковом тренде. Мировые фондовые индексы закрылись разнонаправленно.

На таком внешнем фоне украинский рынок ценных бумаг не смог определиться с направлением движения. В частности, на Украинской бирже 26 октября наблюдалась высокая волатильность, и по итогам дня индекс просел на 0,14%, отмечают эксперты инвестиционной компании Phoenix Capital. По их информации, активность упала, и общий объем торгов во вторник составил 78 млн. грн. Худшие результаты продемонстрировали «Укрсоцбанк» и «Захидэнерго».

На следующий день растерянность инвесторов, царящая на биржах в последнее время и усиливающаяся по мере приближения заседания ФРС, проявилась в полной мере. Д.Белов подчеркнул, что, несмотря на позитивные макроэкономические данные и результаты корпоративных отчетов, над фондовыми рынками в среду, 27 октября, довлели негативные настроения. По его мнению, «сегодня, когда улеглась первоначальная эйфория относительно ожидаемых денежных вливаний Федеральной резервной системы (ФРС) США, участники рынка все больше и больше задаются двумя вопросами: каким будет объем новой программы покупки активов и в течение какого временного периода она будет воплощаться; будут ли предложенные ФРС меры эффективными?».

Отечественные биржи 27 октября также упали. Индекс ПФТС снизился на 0,63% – до 736,29 пункта. Индекс Украинской биржи по итогам торгов упал на 1,34% – до 1827,60 пункта.

Украинский фондовый рынок в октябре, как и в предыдущие месяцы, продемонстрировал значительное отставание от зарубежных коллег. Внутренние новости абсолютно не влияют на котировки акций, а на внешний фон реакция отечественных игроков специфическая. К примеру, если в какой-то день мировые биржи демонстрируют уверенный рост, то украинские – лишь осторожное повышение, а если иностранные рынки пребывают в неопределенности, то украинские тут же торопятся упасть. Можно даже сказать, что на низколиквидном отечественном рынке вообще ничего не происходит…

Аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев уверен, что для притока новых средств на украинский фондовый рынок нужен серьезный толчок из-за рубежа в виде прихода иностранных инвесторов. По его мнению, ценовые уровни многих бумаг на Украинской бирже кажутся привлекательными, однако существующие возможности покупателей не позволяют рассчитывать на устойчивый рост.

Добавим, что таким «толчком» для нашего фондового рынка как раз и может явиться решение Федеральной резервной системы США.

В четверг, 28 октября, оптимизма на мировых рынках прибавилось, однако его оказалось недостаточно для роста индексов. По словам Д.Белова, в этот день мировые фондовые рынки закрылись разнонаправленно, но без сильных изменений. Он подчеркнул, что негативные ожидания относительно результатов собрания ФРС взяли вверх, не позволив рынкам существенно вырасти.

При этом украинские площадки в четверг продемонстрировали несущественный подъем. Котировки большинства ликвидных акций по итогам торговой сессии поднялись в цене. Индекс ПФТС повысился всего лишь на 0,09% – до 736,92. Индекс Украинской биржи вырос на 0,66% – до 1839,73 пункта.

В последний торговый день октября мировые фондовые рынки в основном выросли, но незначительно. Европейский индекс DJ Stoxx 600 прибавил 0,02%. Индекс S&P 500 потерял 0,04% Индекс DJIA прибавил 0,04%. Драйвером роста стала публикация данных по ВВП США. В третьем квартале 2010 года реальный ВВП США вырос на 2%, однако это соответствовало рыночным ожиданиям, чем и объясняется несущественное повышение индексов. При этом отечественный рынок ценных бумаг в пятницу, 29 октября, поднялся более заметно, отыгрывая предыдущие потери. Индекс ПФТС закрыл последний день октября ростом на 0,84%, индекс Украинской биржи - на 1,62%.

Подводя итоги октября, можно утверждать, что мировые фондовые рынки вновь показали положительную динамику, однако не слишком уверенную. Опасения относительно перспектив глобальной экономики все же остаются очень сильными. При этом украинский фондовый рынок и вовсе уже давно никуда не движется. Денег на наших биржах по-прежнему нет, как, соответственно, и серьезных игроков, имеющих эти деньги. Поможет ли украинскому рынку (в плане притока средств) решение ФРС США о стимулировании экономики – вот в чем вопрос, на который нет однозначного ответа…

Владимир Оранский (УНИАН)

