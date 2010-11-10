Документами на приватизацию "Укртелекома" уже заинтересовались трое...

В Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) уже поданы три заявки на ознакомление с конкурсной документацией по приватизации ОАО «Укртелеком».

Об этом УНИАН сообщил председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО.

«Это не означает, что они будут принимать участие в конкурсе, – сказал он. – Они хотят иметь официальную информацию о конкурсе».

По словам А.РЯБЧЕНКО, заявки поданы от потенциальных участников конкурса из Украины, России и дальнего зарубежья. Кроме того, отметил он, ФГИУ получил письмо с просьбой о предоставлении данной документации от Посольства Турции.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком».

Начальная цена пакета госакций "Укртелекома" составляет 10 млрд. 500 млн. грн.

Конкурс состоится 28 декабря 2010 года.

ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернет, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

В 2009 году доход компании составил 8,4 млрд. грн., убытки – 456,4 млн. грн.