Эксперт: отсутствие перспектив привело к очередной фиксации прибыли рыночными игроками

Мировые фондовые рынки во вторник, 9 ноября, закрылись разнонаправленно в связи с продажами под конец торговой сессии в США.



Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.



По его информации, европейский индекс DJ Stoxx 600 прибавил 0,4%. Индекс S&P 500 снизился на 0,8%, а индекс DJIA потерял 0,5%. Несмотря на хорошие макроэкономические данные, американские индексы снизились на продолжающейся фиксации прибыли и отсутствии сильных новостей. Индекс оптимизма малых предприятий, рассчитываемый Национальной ассоциацией независимого бизнеса США, в октябре показал рост на 2,1 пункта до 91,7 пункта, превысив рыночные ожидания. Оптовые запасы в США в сентябре выросли на 1,5%, что оказалось более чем в два раза выше рыночных ожиданий.



Как считает Денис БЕЛОВ, отсутствие ярко выраженных перспектив привело к очередной фиксации прибыли рыночными игроками. Ожидания относительно результатов будущего саммита G20, которое будет проходить в Сеуле 11-12 ноября, довольно слабые. Предложение США об установлении предельного уровня дефицита/профицита текущего счета в размере 4% ВВП является заведомо неприемлемым и мало осуществимым. «Вероятно, саммит окончится лишь дежурными заявлениями о борьбе с экономическими дисбалансами», - прогнозирует аналитик.



Д.БЕЛОВ отметил, что сегодня утром были опубликованы данные по внешней торговле Китая за октябрь. Профицит торгового баланса составил 27,15 млрд. долларов, что выше ожиданий на 8,6%, а также превышает значение сентября на 60,8%. Рост экспорта составил 22,9% г/г, что совпало с ожиданиями, однако ниже значения прошлого месяца на 2,2%. Рост импорта составил 25,3% г/г, превысив значение сентября на 1,2 процентных пункта и не дотянув 3 пунктов до ожиданий. В то же время, в связи с опасениями относительно притока «горячих денег» в экономику китайский центральный банк увеличил ставку резервирования на 0,5 пункта для некоторых крупных банков страны. Это уже второе повышение ставки за последние три недели. Данное решение поддержало юань, что также станет козырем Китая на международных переговорах по урегулированию внешних дисбалансов.



По словам аналитика, сегодня в 16:30 по киевскому времени будут опубликованы данные о торговом балансе США в сентябре. Дефицит торгового баланса, по прогнозам участников рынка, должен составить 45 млрд. долларов, что немного ниже августовского показателя. Также будут опубликованы еженедельные заявки на пособия по безработице по состоянию на 6 ноября. Количество заявок должно составить 450 тыс., снизившись на 7 тыс. по отношению к предыдущему значению. В это же время будет опубликован индекс импортных цен, который должен вырасти на 1,2% в октябре (в сентябре индекс снизился на 0,3% ).