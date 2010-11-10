Вчерашний аукцион по размещению ОВГЗ в целом оправдал ожидания - Astrum

Вчерашний аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в целом оправдал ожидания.



Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.



Он подчеркнул, что спрос на облигации вырос, но все еще существенно отстает от средних значений сентября-октября. Объем поданных заявок составил 936 млн. грн. Правительство удовлетворило 9 заявок из 25. Как и ожидалось, наибольший рыночный интерес был при размещении коротких бумаг. При этом в размещении четырехлетних облигаций с доходностью в 10% аналитик усмотрел «очередной нерыночный казус».



Как считает С.ФУРСА, «наиболее интересны результаты размещения среднесрочных бумаг со сроком обращения 2,5 года. Размещение оказалось провальным. Минфин и инвесторы остались на своих позициях». При этом, несмотря на продолжающийся рост стоимости НДС-облигаций, доходность заявок выросла. Минимальные заявки по ОВГЗ со сроком обращения 2,5 года находились на уровне 11,25%, что выше как минимальных значений при предыдущем размещении (11%), так и ориентира правительства (10,75%). Рост максимальных заявок был еще более существенным. Максимальный «бид» был подан на уровне 13,5%.



Напомним, Министерство финансов Украины на аукционе во вторник, 9 ноября, продавало четыре стандартные серии облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) со сроком обращения 5 и 10 месяцев, 1,5 и 4 года. Объем проданных бумаг составил 215 млн. грн.