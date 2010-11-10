Фонд госимущества объявил конкурс по отбору оценщика шахты "Путиловская"

Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) в Донецкой области объявило конкурс по отбору оценщика целостного имущественного комплекса государственного предприятия "Шахта "Путиловская", сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации".

Конкурс по отбору оценщика проводится с целью дальнейшей передачи имущественного комплекса в аренду.

Балансовая остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31 октября 2010 года составляет 36 млн. грн. Общий размер земельного участка – 27,6 га, уставный капитал – 45 млн. 156 тыс. грн.