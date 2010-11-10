Эксперт: завтра будет наблюдаться повышенный интерес к отдельным украинским акциям

Завтра на украинских фондовых площадках по-прежнему будет наблюдаться повышенный интерес к отдельным перепроданным и фундаментально сильным бумагам.



Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик Инвестиционной компании "Альтана Капитал" Сергей БЕЛЯСОВ.



В то же время, считает он, на фоне отсутствия значимой макростатистики из-за рубежа и выходного дня на биржах США отечественный рынок будет двигаться в боковом направлении.



По словам аналитика, в среду, 10 ноября, торги на Украинской бирже открылись резким снижением, вызванным внешним негативом. Биржи США закрылись накануне в минусе, азиатские рынки также торговались преимущественно в негативе на фоне ужесточения властями Китая монетарной политики. Китайский Центробанк повысил требования к нормам резервирования крупнейших банков страны, на опасениях роста инфляции и повышения рисков в сфере кредитования. Инвесторы распродавали бумаги финансового сектора. Информационный фон в Европе также не способствовал росту рынка. Корпоративная отчетность, выходившая в среду, не отличалась оптимизмом.



Как сообщил С.БЕЛЯСОВ, после утреннего падения индекс УБ устремился вверх. Причиной роста стал повышенный интерес инвесторов к отдельным фундаментально сильным бумагам. Поддержку покупателям также оказали позитивные статданные с рынка труда США (число первичных заявок на получение пособий по безработице упало до 435 тыс. против прогноза 450 тыс.). Вопреки «красным» значениям европейских и российских индикаторов к 15:00 индекс УБ переместился в зеленую зону. Однако американских инвесторов вышедшая статистика не воодушевила. Внимание игроков было приковано в основном к рынкам своего крупнейшего торгового партнера - Китая. Биржи Америки открылись падением.



По информации аналитика, после провала ожиданий по росту американских рынков на Украинской Бирже взяли вверх негативные тенденции. Индекс УБ устремился к уровням открытия торгового дня. Лидером прироста котировок по итогам торгового дня стали бумаги "Укрнафты" (+2,82%). Компания незначительно пересмотрела финансовые результаты за 3-й квартал в сторону снижения. Росли в цене бумаги значительно просевшего "Захидэнерго" (+2,68%) и "Укрсоцбанка" (+1,92%). Лучше рынка в течение дня выглядели бумаги "Укртелекома" (+0,06%), однако к концу сессии растеряли почти весь дневной рост. Спекулятивный интерес к акциям предприятия был обусловлен появлением на рынке информации о том, что ФГИУ получил заявки от трех компаний на ознакомление с конкурсной документацией приватизации «Укртелекома». Участие в приватизационном конкурсе нескольких компаний станет одним из главных ценообразующих факторов при продаже предприятия.



С.БЕЛЯСОВ отметил, что в негативе торговались бумаги производителей железнодорожного транспорта. Наибольшее снижение было зафиксировано по бумагам "Лугансктепловоза" (‑6,04%) и Стахановского ВЗ (-5,75%). Заявления менеджмента Крюковского ВСЗ о расширении производственных мощностей по выпуску пассажирских вагонов и планах сохранить высокий объем производства в 2011 году не спасли бумаги от падения (-0,51%). Наибольший объем сделок зафиксирован с бумагами "Укрнафты" (27,1 млн. грн.), "Укрсоцбанка" (15,4 млн. грн.), "Центрэнерго" (12,4 млн. грн.). Завершились торги среды в "зеленой зоне" с символическим ростом индекса УБ на 0,03% до 1987,12 пункта.