Эксперты: украинский фондовый рынок колебался в течение всего дня

Украинский фондовый рынок в среду, 10 ноября, колебался в течение всего дня.



Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.



По информации аналитиков, торги на Украинской бирже в среду открылись снижением котировок, однако ближе к концу сессии цены пошли вверх, и по итогам дня индекс прибавил 0,03%. Объем торгов был относительно высоким – 130 млн. грн. Наибольший рост продемонстрировали акции «Укрнафты» и «Захидэнерго», которые поднялись на 2,82% и 2,68% соответственно. «Мотор Сич» (+0,35%), «Укрсоцбанк» (+1,92%) и «Укртелеком» (+0,06%) также торговались в плюсе.



Как отмечают аналитики, акции горно-металлургического сектора в среду упали в цене. Так, Алчевский меткомбинат потерял 1,67%, Aвдеевский КХЗ - 1,70%, «Азовсталь» - 0,93%, Eнакиевский метзавод - 0,98%, Ясиновский КХЗ - 0,56%. Также снизились котировки «Райффайзен банка Аваль» (-1,22%) и «Центрэнерго» (-1,61%).



Аналитики сообщают, что среди украинских акций, торгующихся на иностранных площадках, бумаги нефтегазового сектора в среду существенно выросли. Cadogan Petroleum прибавил 2,5%, JKX Oil & Gas - 2,04%, Regal Petroleum - 3,51%. На Лондонской фондовой бирже акции Ferrexpo упали на 3,77%, в то время как бумаги МХП поднялись на 0,81%. На Варшавской бирже упали в цене «Астарта» (-0,06%) и «Агротон» (-0,98%), а «Кернел» отыграл падение предыдущих дней, прибавив 3,35%.