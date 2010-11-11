Эксперт: мировые фондовые рынки вновь закрылись разнонаправленно

Мировые фондовые рынки в среду, 10 ноября, вновь закрылись разнонаправленно.



Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.



По его словам, европейский индекс DJ Stoxx 600 потерял 0,7%. Индекс S&P 500 вырос на 0,4%, а индекс DJIA прибавил 0,1%. Опубликованные в США макроэкономические данные способствовали росту американских индексов. Дефицит торгового баланса в сентябре составил 44 млрд. долларов, что на 1 млрд. долларов ниже рыночных ожиданий. Первичные заявки на пособия по безработице по состоянию на 6 ноября снизились до 435 тыс. при рыночных ожиданиях в 450 тыс.



Как отметил Д.БЕЛОВ, сегодня утром в Китае были опубликованы очередные макроэкономические данные за октябрь. Инфляция в октябре ускорилась до 4,4% г/г, что на 0,4 пункта выше ожиданий и на 0,8 пункта выше сентябрьского значения. Рост розничных продаж составил 18,6% г/г, снизившись на 0,2 пункта за месяц. Рост промышленного производства в октябре составил 13,1% г/г, замедлившись на 0,2 пункта за месяц. Объем выданных в октябре кредитов составил 587,7 млрд. юаней, что на 1,4% меньше сентябрьского значения и на 30,5% выше ожиданий.



«Исходя из опубликованных данных, можно предположить, что Китай и далее будет ужесточать свою монетарную политику для борьбы не только с возможными «мыльными пузырями» на рынке активов, но и с растущей инфляцией», - считает аналитик. Он также добавил, что нефть марки WTI подорожала до самого высокого значения за полгода, достигнув отметки в 88,5 доллара за баррель на фоне сокращения запасов в США на 3,3 млн. баррелей.

