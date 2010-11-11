Индекс ПФТС сегодня снизился на 0,73%, «Украинской биржи» – на 0,10%

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 11 ноября, снизился на 0,73% – до 792,75 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 519 млн. 259 тыс. грн.

Индекс «Украинской биржи» по итогам торгов снизился на 0,10% – до 1985,05 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 154 млн. 521 тыс. грн., из них на срочном рынке – 26 млн. 554 тыс. грн.