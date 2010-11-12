"Кредит-Рейтинг" в октябре не зафиксировал дефолтов

Украинское рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» опубликовало статистическую информацию о результатах погашения в октябре 2010 г. облигационных выпусков, в соответствии с которой в прошлом месяце не было зафиксировано ни одного дефолта. Об этом сообщает сайт "Кредит-Рейтинга".

Согласно проспектам эмиссий, в октябре завершились сроки погашения 4 выпусков процентных облигаций общим объемом около 40 млн. грн. Исходя из информации, предоставленной агентству, два выпуска общим объемом около 14 млн. грн. были своевременно погашены в полном объеме, один из выпусков был выкуплен ранее эмитентом и на дату погашения не находился в обращении. По выпуску процентных облигаций объемом 25 млн. грн. компания-эмитент не предоставила агентству информации относительно результатов погашения облигаций. Кредитные рейтинг данного выпуска относился к спекулятивному уровню национальной рейтинговой шкалы.

По состоянию на 1 ноября 2010 г., рейтинг-лист «Кредит-Рейтинга» включает 616 кредитных рейтингов: 459 в корпоративном, 103 в финансовом и 54 - в муниципальном секторах.